سفير فلسطين بتونس: الرئيس السيسى ركز على جوهر الحق الفلسطينى

قال سفير فلسطين بتونس وائل الفاهوم، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف العربي، والمطلوب تطوير استراتيجيات الوحدة العربية.

وأضاف، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تركيزا على جوهر القضية الفلسطينية، وقراءة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر رفضت التهجير، وأعلنت أنه خط أحمر، لمنع تصفية الحق الفلسطيني، كما أنه متعلق بالأمن القومي المصري والعربي، والرئيس السيسي ركز على جوهر هذا الحق، وتونس تقف خلف الحق الفلسطيني.

سفير فلسطين: نحزن على الغرب لأنهم فقدوا إنسانيتهم

ووجه رسالة للغرب، قائلا: "لقد فقدوا إنسانيتهم، وتحولوا لآلات لفكر ظلامي استعبادي، لا نريد معاداة أحد، لكننا نحزن عليكم، وصل الأمر بنا أن يحزن المظلوم على الظالم؛ لأنه فد إنسانيته".

وأكد أن تونس كلها من الرئيس لأصغر تونسي، يقفون مع الحق الفلسطيني، ويعتبرونه وقوفا مع أنفسهم، ليس في إطار الشعارات فقط، وإنما في إطار التحول إلى المبادرات المبنية على رؤى ومراجعة شمولية، وتونس في كل فئاتها تدعم الحق الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحق الفلسطيني وحد الكتل والطاقات والنقابات والمؤسسات، وعملوا على تحويل الرؤى لمبادرات عملية، فتحركوا على مستوى النقابات العالمية والرياضة والإعلام والقضاء والمحاماة.

