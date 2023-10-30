الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين بتونس: إقامة دولتين ليس سلامًا عادلًا ولكنه سلام مقبول

وائل الفاهوم
وائل الفاهوم

قال سفير فلسطين بتونس، وائل الفاهوم، إن إقامة دولتين ليس سلامًا عادلًا، ولكنه سلام مقبول، والأجيال الصاعدة أصبحت أكثر وعيًا وإدراكًا لعمق القضية الفلسطينية، وخطر الصهيونية.

وأضاف، خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أنه كان من الأفضل للغرب أن يدعم السلام في المنطقة، لكن تم استخدام الأموال لدعم جيش الاحتلال.

سفير فلسطين بتونس: إسرائيل لن تخرج منتصرة من هذه الحرب

وأكد أن ما يحدث من تصعيد سيؤثر سلبًا على المنطقة برمتها، وله مردود كارثي على إسرائيل وليس على فلسطين فحسب.

وختم بأن الحق الإنساني سينتصر بالحق الفلسطيني، وإسرائيل لن تخرج منتصرة من هذه الحرب، منوهًا بأن تونس تقوم بتدريس تاريخ القضية الفلسطينية لكل المراحل التعليمية.

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