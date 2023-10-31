"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 3 مصفحات إسرائيلية شمال غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف 3 مصفحات إسرائيلية شمال قطاع غزة، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مهاجمة دبابات وقوات المشاة لقوات الاحتلال

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت أنها استهدفت 4 آليات إسرائيلية ودبابة وجرافة شمال غرب قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مهاجمة دبابات وقوات المشاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في القطاع.