الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمتابعة الخدمات الطبية.. "صحة البحر الأحمر" تجرى جولات مكثفة ومفاجئة على المستشفيات

متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية

أجرى مسئولو مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، جولات مكثفة على المستشفيات الوحدات الصحية في مختلف مدن المحافظة، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على مستواها وسماع شكاوى العاملين ومتطلباتهم.

وترأس الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، جولة مرورية تفقدية لعدد من أماكن تقديم الخدمة الطبية برافقهم فريق من الإدارات الفنية بالمديرية.

 متابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الجولات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أنه تم المرور علي مركز صحة أسرة مرسى علم، ووحدة حماطه الصحية وابو غصون، ووحده برانيس بإداره مرسى علم، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تم تفقد وحدة مرسى حميره باداره الشلاتين ومستشفى الشلاتين المركزي، ووحدة المستعمرة بإدارة القصير، والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد القوي البشرية علي رأس العمل وتوافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة خطوط السير الخاصة بها.

تقديم أفضل الخدمات الطبية وحسن معاملة المرضى 

كما تفقد وكيل الوزارة ومدير مستشفيات البحر الأحمر أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، كما تم متابعة توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم.

و أوضح الدكتور عمرو عادل مدير مستشفيات البحر الأحمر أن الفرق الطبية بالمستشفيات تقدم خدماتها علي أكمل وجه للمواطنين، مؤكدًا أن أداء الفرق الطبية في فرز وتصنيف وتسجيل الحالات المترددة على الاستقبال يتم علي أعلي مستوي، مشيرا إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، موجهًا بزيادة المخزون لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

واضاف أن تم التأكيد علي توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمه لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحسن معامله واستقبال المرضي طوال الوقت.

متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
متابعة الخدمات الطبية
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