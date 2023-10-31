حبس متهمين بقتل شاب بسبب خلافات خلال مشاجرة بالمرج

امرت نيابة المرج الكلية بحبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات ٤ ايام علي ذمة التحقيقات

و كانت قررت جهات التحقيق فى المرج تشريح جثة شاب قتله آخرين طعنًا خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما في المرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

البداية كانت بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم دائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص تبين قيام عامل مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من صاحب محل لبيع مواد البناء نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

