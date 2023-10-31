الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء يتابع آلية تدفق المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

رئيس الوزراء المصري
رئيس الوزراء المصري

زار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وتابع عملية تنظيم دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، التي تقدمها مصر في إطار دعمها للقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

مدبولي: مصر حريصة على استمرار تدفق المساعدات

وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، والتخفيف من معاناته جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى معبر رفح مصر قطاع غزة

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