الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية تنتقد انتقائية الأمم المتحدة بشأن غزة: تحيز مذهل ونفاق خيالى

المتحدثة الرسمية
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق لها على بيان الأمم المتحدة الذي يدين الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة في داغستان، عن التحيز في التقييمات وغياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة بشأن الوضع حول مقتل موظفي المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.

وقالت "زاخاروفا" عبر موقع "تلجرام": "تحيز مذهل في التقييمات، ونفاق خيالي"، مشيرة إلى غياب بيان مماثل من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بوفاة موظفين في المنظمة خلال القصف في قطاع غزة.

وأضافت "زاخاروفا": "عندما تحدثنا قبل يومين تقريبًا عن العاملين في قطاع غزة الذين قتلوا، لم يكن دوجاريك، الذي يمثل تلك المنظمة بالذات، يعرف من يدين وكيف يختار الكلمات، وعلى الرغم من أن الحديث كان يتعلق بشكل مباشر بمنطقة مسؤوليته- وفاة زملائه في العمل".

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