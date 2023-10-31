الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنهم “ملتزمون بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى عائلاتهم، موضحا أن الدعوة لوقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا سننتصر”.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والحكومة والجيش في إسرائيل يعتقدان أن العملية البرية هي السبيل لتحرير المحتجزين بغزة".

وتابع رئيس وزراء إسرائيل:"نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه لغزة".

الأكثر قراءة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. البيت الأبيض: نثق فى زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة