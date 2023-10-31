عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنهم “ملتزمون بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى عائلاتهم، موضحا أن الدعوة لوقف إطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا سننتصر”.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والحكومة والجيش في إسرائيل يعتقدان أن العملية البرية هي السبيل لتحرير المحتجزين بغزة".

وتابع رئيس وزراء إسرائيل:"نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه لغزة".