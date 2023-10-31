مندوبة بريطانيا الدائمة بالأمم المتحدة: لا ينبغى تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنه لا ينبغي تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، معربة عن تأييدها حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت وودوارد، في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “الوضع في قطاع غزة يتدهور يوميا”، داعية “إسرائيل للتصدي لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأوضحت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنه “لا يمكن السماح بانتشار هذا النزاع ونحذر من استغلال الوضع الراهن”.

وأكدت أن “بريطانيا تدعم جهود وقف النار في غزة لأسباب إنسانية”، مشيرة إلي أن “الجهود تركزت على حماية المدنيين ووصول المساعدات إلى غزة وإطلاق الأسرى”.