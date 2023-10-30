البابا تواضروس يلتقي الأنبا دانيال في المقر البابوي بالقاهرة

التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء الاثنين، الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وبرفقته كهنة الإيبارشية وأسرهم والدياكونيين الذين يخدمون بكنائس المعادي.

هدف اللقاء وتفاصيله

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الرعوي بالقاهرة.

وتحدث الأنبا دانيال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر للبابا على اهتمامه بمتابعة أحوال الآباء الكهنة، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

من جهته، رحب البابا بهم وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها له.

في الختام وزع البابا تواضروس هدايا عليهم والتقطوا معه صورًا تذكارية.

وايضا تم اليوم الاثنين توقيع بروتوكول تعاون بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

من جهة اخرى، أذيعت، كلمة للأب القمص أنطونيوس داود كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأسبوع الثالث من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "روح الله يُخرج الشياطين" في إنجيل متى والأصحاح الاثني عشر، وأشار إلى أن بالصلاة والتسبيح ينال الإنسان البصيرة الروحية التي تنير عقله وتقوده لحياة مقدسة، "سِرَاجٌ لِرِجْلِي كَلاَمُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِي"

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.