الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي الأنبا دانيال في المقر البابوي بالقاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء الاثنين، الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وبرفقته كهنة الإيبارشية وأسرهم والدياكونيين الذين يخدمون بكنائس المعادي.

هدف اللقاء وتفاصيله

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الرعوي بالقاهرة.

وتحدث الأنبا دانيال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر للبابا على اهتمامه بمتابعة أحوال الآباء الكهنة، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

من جهته، رحب البابا بهم وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها له.

في الختام وزع البابا تواضروس هدايا عليهم والتقطوا معه صورًا تذكارية.

وايضا تم اليوم الاثنين توقيع بروتوكول تعاون بين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبنك مصر لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وَقَّع البروتوكول القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والسيد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تأتي الشراكة مع بنك مصر في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتحول الرقمي وتعزيز جهود الشمول المالي.

من جهة اخرى، أذيعت،  كلمة للأب القمص أنطونيوس داود كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأسبوع الثالث من شهر بابة، وموضوع إنجيله وهو "روح الله يُخرج الشياطين" في إنجيل متى والأصحاح الاثني عشر، وأشار إلى أن بالصلاة والتسبيح ينال الإنسان البصيرة الروحية التي تنير عقله وتقوده لحياة مقدسة، "سِرَاجٌ لِرِجْلِي كَلاَمُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِي"

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 

 

 

 

 

 

البابا تواضروس الانبا دانيال مطران المعادي المقر البابوي سكرتير المجمع المقدس

مواد متعلقة

"الارثوذكسية" تحتفل بذكرى رحيل قديس وانعقاد مجمع هام

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس كوينتين من فيرماند الشهيد

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس الكنيسة البيزنطية للإسكندرية

المطران عطا الله حنا: أوقفوا الحرب فكفانا دماء

لاتينو مصر يحيون ذكرى القديسة الشهيدة أنستاسيا الرومانيّة

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحتفل بذكرى القديس أبراميوس

الحلقة الأولى من الدورة الـ 14 لإعداد المقبلين على الزواج بإيبارشية طيبة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بمناسبة دينونة الأمم

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة