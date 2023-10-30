عمليات بدون تخدير.. "منظمة كير" تُحذر من كارثة طبية في غزة

قال المتحدث باسم منظمة كير في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إن الاحداث في غزة وقصف العدوان الإسرائيلي أجبر النساء الحوامل على البقاء دون تخدير لإجراءات الطوارئ بسبب نفاد الإمدادات الطبية في غزة.

وقالت هبة الطيبي، مديرة منظمة كير في غزة بالضفة الغربية والمتحدثة باسم المنظمة الإنسانية، إنها "شعرت بالصدمة" بسبب التقارير التي تتحدث عن تراجع الرعاية الطبية في غزة.

واضافت “لقد صدمتني التقارير التي نتلقاها من الأطباء الذين نعمل معهم في غزة”.

وقالت الطيبي: “تضطر النساء الحوامل إلى الخضوع لعمليات قيصرية طارئة دون تخدير”، مشيرة "لا أستطيع إلا أن أتخيل مدى خوف هؤلاء النساء على أنفسهن وعلى أطفالهن، بينما يعانين من آلام لا تطاق".

وأضافت “الطيبي” أن أكثر من 100 طفل رضيع يحتاجون للحاضنة، لكن الوقود اللازم لمولدات المستشفيات قيد التشغيل".

وأشارت إلى أنه بسبب انقطاع الكهرباء، تعتمد المستشفيات على الوقود لتشغيل مولداتها، ولكن هذا الوقود ينفد الآن أيضًا، كما أن هناك حوالي 130 طفلاً حديث الولادة في الحاضنات، ولا يمكنها العمل بدون كهرباء.

وأضافت أن الإمدادات الحيوية الأخرى، بما في ذلك المياه النظيفة والدم وحليب الأطفال، بدأت تنفد أيضاً، و"أكثر من ثلث المستشفيات في غزة ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية أغلقت أبوابها بسبب الأضرار أو نقص الوقود".

الاونروا : موظفي الامم المتحدة قتلوا في غزة

وفي سياق متصل، قالت وكالة الإغاثة إن 10 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في غزة خلال الـ 72 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 63.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين أن عشرة من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وقالت الوكالة إن ذلك يرفع العدد الإجمالي لموظفي الأونروا الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 63.

ووصفت الأونروا، التي تدير “أكبر عملية إنسانية” في قطاع غزة، الظروف الصعبة في شبكة مدارسها التي تؤوي النازحين من غزة.

وأضافت الأونروا أن "متوسط عدد النازحين داخليا في كل ملجأ وصل إلى أربعة أضعاف القدرة المستهدفة تقريبا".

وشددت الوكالة على أن ظروف الاكتظاظ "تخلق مخاوف شديدة على الصحة والحماية للنازحين داخليا وتلحق خسائر فادحة بصحتهم العقلية".

ويلجأ أكثر من 511,000 شخص إلى 92 ملجأ – أي بزيادة قدرها حوالي 13,000 نازح داخليا منذ آخر تحديث للأونروا.

وقالت الوكالة إنه تم أيضًا ملاحظة العديد من حوادث الأضرار الجانبية التي لحقت بمباني الأونروا خلال الـ 72 ساعة الماضية.