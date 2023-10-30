الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلن أبوحمزة، الناطق باسم سرايا القدس - الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإٍسلامي- اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين، جراء قصف الاحتلال على غزة.

واعتبر الناطق باسم سرايا القدس، أن نتائج معركة طوفان الأقصى بدأت تظهر جلية على المشهد الداخلي للعدو، موجهًا حديثه إلى عائلات المحتجزين: "قيادتكم تغامر بأبنائكم كسبًا للوقت وعلى العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة".

وحذر أبوحمزة، من أن كل دقيقة تمضي تشكل خطرًا على حياة الأسرى لدى المقاومة في ظل القصف الهمجي على غزة.

نتنياهو يزعم محاولة الاحتلال منع سقوط ضحايا

على جانب آخر، كان رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، فكرة أن إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني في ملاحقتها لحركة حماس، قائلًا إن الحركة تمنع المدنيين من الانتقال إلى المنطقة الآمنة في جنوب غزة.

تابع: "وقال نتنياهو إن إسرائيل تحاول منع سقوط ضحايا بين المدنيين من خلال مطالبة المدنيين في غزة بالانتقال إلى منطقة آمنة في الجنوب وتقديم الدعم الإنساني".

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