بوتين: الغرب يستغل الحرب فى الشرق الأوسط لزعزعة استقرار روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال مَن يقفون وراء الصراع، مضيفًا:" ونحن نقاتلهم في أوكرانيا".

وأشار “بوتين” إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء "الفوضى القاتلة" بالشرق الأوسط.

وأكد أن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية، بحسب قناة “العربية”.

جاءت كلمة بوتين، خلال اجتماع حول الوضع في داغستان، متطرقًا إلى قضايا الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الروسي أن مَن يقفون خلف الصراع في غزة، يحاولون استغلال الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد روسيا، لزعزعة استقرار وتقسيم العالم الروسي المتعدد الجنسيات والأديان.

بوتين يتهم الغرب باستغلال أوضاع الشرق الأوسط لتقسيم روسيا

وقال “بوتين” خلال اجتماع حول الوضع في داغستان: "لقد تحدثت بالفعل عن محاولات استخدام الوضع المأساوي في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية الأخرى ضد بلدنا وضد روسيا لزعزعة استقرار مجتمعنا المتعدد الجنسيات والأديان وتقسيمه".

وتابع:" وللقيام بذلك، يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل، وكما نرى فإن أفضل الاستفزازات والتقنيات المتطورة هي عدوان نفسي وإعلامي. وأكرر أن أولئك الذين يقفون وراء الصراع في الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية الأخرى سيستخدمون عواقبها المدمرة من أجل زرع الكراهية والجمع بين الناس في خلق الفوضى في جميع أنحاء العالم. هذا هو الهدف الحقيقي والأناني لهؤلاء السادة الجيوسياسيين".