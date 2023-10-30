إخلاء مطار داغستان من رافضى استقبال الإسرائيليين

أعلنت وكالة الطيران الروسية، إخلاء مطار محج قلعة في جمهورية داغستان من المحتجين الذين اقتحموه بحثا عن مسافرين إسرائيليين قادمين من تل أبيب.

وقالت الوكالة، في بيان، على تطبيق تلجرام، إنه بفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول.

وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتناقلت وسائل إعلاميّة في داغستان (جنوب غرب روسيا) مقاطع فيديو لمتظاهرين غاضبين قاموا باقتحام المطار بعد سماعهم بخبر وصول طائرة تحمل مسافرين إسرائيليين ليمنعوا نزولهم.واقتحم المتظاهرون المطار رافعين أعلام فلسطين، تعبيرا عن غضبهم جراء العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها المحتل في قطاع غزة ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء.