الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسى: قصف المستشفى الأهلى المعمدانى مأساة وحدث مرعب وكارثة

بوتين
بوتين

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، بأنه مأساة وحدث مرعب وكارثة.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، على هامش زيارته للصين.

وقال بوتين: مأساة وحدث مرعب وكارثة، أصيب مئات الأشخاص ومات المئات في مكان ذي طبيعة إنسانية.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الأمر مؤشرًا على ضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة أن يبدأ الطرفان بطريقة ما في إجراء مفاوضات على الأقل.

وأكد بوتين أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا: لدينا موقف مبدئي ولا علاقة له بأزمة اليوم، كنا دائما مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

ومساء الثلاثاء، ارتقى نحو 500 شهيد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وكان هؤلاء الشهداء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين غزة الاحتلال

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