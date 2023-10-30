الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة حفل الهالوين بفيلا المنصورية

محكمة
محكمة

أصدر  قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرارا جديدا، منذ قليل، في قضية حفل المنصورية داخل أحد الفيلات والتي شهدت تعديا على عدد من رواد الحفلة التي تم تنظيمها بدون ترخيص.

وقد أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة، حيث كشف محامي المتهمين، عن أن النيابة العامة، استأنفت على قرار قاضي المعارضات، وستنظر غرفة المشورة، بجلسة غدا الاستئناف على قرار قاضي المعارضات.

 

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مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

وتبين من تحقيقات النيابة في واقعة حفل المنصورية تعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

كما كشفت التحقيقات أن الحفل تم تنظيمه بمعرفة 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

كما كشف الطلاب أمام الجهات المختصة، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة قضية حفل المنصورية إخلاء سبيل 12 متهم ا بالواقعة النيابة العامة

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