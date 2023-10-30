تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته في الخليفة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق سيارة أجرة لسرقته بالإكراه.

وأقر المتهمان بارتكابهم للواقعة وأنهما استدرجا المجني عليه سائق سيارة أجرة بحجة توصيلهما لأحد الأماكن ثم قتلاه واستوليا على السيارة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه واستدعاء أهليته لسماع أقوالهم.

وتبين من خلال تحقيقات واقعة مقتل سائق سيارة أجرة بالقاهرة وسرقة سيارته، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة، حيث تم الاشتباه في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها عاطلين "لهما معلومات جنائية" عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات"، وأنهما كانا في سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على هاتف محمول "بدون شريحة" وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق ومقيم بالجيزة.

بإجراء التحقيقات أمكن التوصل لنجل الأخير، وبسؤاله قرر بغياب والده الذي يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية، حيث استقلوا السيارة صحبــة المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بمنطقة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحيـاة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها، وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع، كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجني عليه.