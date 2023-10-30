الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نبيلة عبيد عن أحداث غزة: "مابقناش نسمع غير أصوات الدمار"

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

علقت النجمة نبيلة عبيد على الأحداث الجارية في قطاع غزة، والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الاسرائيلي، والذي أسفر عن موت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على مدار 20 يوميا.

ونشرت نبيلة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" صورة تعبر عن الدمار في قطاع غزة والمعاناة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين وعلقت قائلة: منذ يوم السابع من أكتوبر والحياة في العالم كله توقفت.. مابقيناش نسمع غير اصوات الدمار و مش بنشوف غير لون السواد والدم.. الموت بس اللي صوته عالي.. قلبي واجعني عليهم".

 

وأضافت: "موجوعة على الأطفال اللي مالهمش ذنب في الحياة.. لسه ماشافوش حاجج من الدنيا ماشافوش غير القتل قلبي موجوع عليهم وعلى كل الشهداء يارب العدل من عندك ومن اسمك السلام امين يا رب العالمين".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت أكثر من 40 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، وتكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة وسائقي الشاحنات.

النجمة نبيلة عبيد نبيلة عبيد قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي فلسطيني

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