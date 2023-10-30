حولا مسكنهما لوكر لتجارة المخدرات.. تفاصيل إحالة عامل بريد وآخر للجنايات

أمر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، إحالة عامل بريد وآخر، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهما في الاتجار في المخدرات وتحويل مسكنهما لوكر للاتجار في السموم بمنطقة المطرية.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1748 لسنة 2023 جنايات قسم المطرية وتتهم النيابة العامة «محمود. خ»، 35 سنة، عامل، «شعبان. ي»، 26 سنة، عامل بريد، لأن المتهمين ارتكبن الجناية المؤثمة قاننًا وفقًا لقانون العقوبات.

وقال الشاهد الأول إن المتهمين حولوا مسكنهما لوكر لترويج المواد المخدرة من راغبي الشراء وهذا ما جعله يتظاهر أنه مدمن وذهب لهم لشراء المواد المخدرة وبمجرد إظهار المخدرات له تم ضبطهما وبتفتيشهما عثر على كمية من المخدرات التخليقية ومبلغ مالي وهاتف مخمول للتواصل مع عملائه.

كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المخدرات المضبوطة من المدرجة في جداول المخدرات.