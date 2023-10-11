حبس عاطلين يسرقان التكاتك فى المطرية

أمرت نيابة المطرية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة التكاتك من داخل جراج بمنطقة المطرية، وذلك بعد ثبوت التحريات الأولية.

نتائج التحريات الأولية

وكانت قد أمرت النيابة بحجز المتهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، وكانت قد كشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين وراء سرقة التكاتك بمحيط منطقتي المرج والمطرية بغرض تغيير ملامحهم وبيعهم والتربح والكسب غير المشروع منهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من فرد أمن مسئول عن حراسة جراج بدائرة القسم يفيد بضبطه لشخصين حاولوا سرقة التكاتك وتبين صحة البلاغ وبسؤال المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.