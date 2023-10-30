"حياة كريمة" في الصعيد: تعرف على إنجازات المبادرة الرئاسية بقنا

تعتبر مبادرة (حياة كريمة) أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر، ومن بينها محافظة قنا والتي تقع على شرق نهر النيل وتعد من أكبر مندن الصعيد.

عدد المشاريع في محافظة قنا

وحياة كريمة قرابة 363 مشروعًا سواء كانت مشروعات بنية تحتية، أو مشروعات خدمية الذي ساعد عدد كبير من الشباب في توفير فرص عمل أثناء تنفيذ تلك المشاريع.

مجمعات خدمات المواطنين

شملت المشاريع عدد من مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلى - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعى"، وسوف يسهم المجمع فى إنهاء معاناة سكان القرى فى محافظة قنا من الحصول على الخدمات من خلال استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

خدمات المزارعين

وشملت خدمات المزارعين من مركز تجميع ألبان - الشيلر - الغسيل المركزى - مكاتب غرفة التحكم - غرفة الكهرباء - معمل - وحدة بيطرية - مكتب إرشاد، بالإضافة إلي عدد من " الوحدات محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين في كل قرية تابعة للمبادرة.

مراكز شباب

وحرصا المبادرة علي توفير خدمات ترفيهية للشباب منها ملعب كرة قدم خماسى، ويضم المركز صالة العاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، وحمامات منها حمام مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم الانتهاء من تنفيذه وتسليمه لمديرية الشباب والرياضة ويضم فتحات أمام أهالى القري لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

القيمة الإجمالية للمشروع

ووصل القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالي قيمة التمويل تنفيذ أكثر من 1744 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن، بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنية.