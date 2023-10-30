القصير: توجيهات رئاسية بمنع التعدى على الأراضى الزراعية

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا مساء اليوم مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توجيهات الرئيس

فى بداية الاجتماع، تمت الإشارة إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده اليوم الرئيس السيسى مع د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.

وأكد وزير التنمية المحلية الأهمية القصوي التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.

أشار آمنة إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

شدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب المحافظين والجهات المعنية على أرض المحافظات في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات، والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية، كما وجه هشام آمنة بضرورة التحرك الفوري للسادة المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يوميًا؛ لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة، بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي تقاعس من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة، بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد هشام آمنة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية، وسيتم التعامل خلال الساعات القادمة في هذا الملف بكل حسم مع أي تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة في كل محافظة، وعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف؛ للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأجيال القادمة.

كما وجه هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومي مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما طالب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

أضاف المحافظ: الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبان مخالفة أو عشوائية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية، ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد.

من ناحيته، أكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

كما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراض جديدة في الصحراء لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين، وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع السادة المحافظين، وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والإزالة في المهد لأي حالة تعد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى، وليس فقط المساحة المعتدى عليها.

كما أشار وزير الزراعة إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وشهد الاجتماع إستعراض السادة المحافظين للجهود التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية، والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف.

وأكد المحافظون بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات؛ للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.