الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": إضافـة 2700 كم أطوال بقدرات 20 مليون طن

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إن منظومة نقل وتداول البترول ومشتقاته وتوصيل الغاز والطبيعي شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية، فقد تـم تطوير ورفع كفاءك شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات والغاز والطبيعي حيـث تـم إضافـة 2700 كم أطـوال بقدرات 20 مليون طن بـ 1.6 مليار دولار.

البترول: إضافـة 2700 كم أطـوال بقدرات 20 مليون طن

وتابع « الملا » انه تم توصيـل الغـاز خـلال الـ 9 سنوات الماضية إلى حوالي 8 مليون وحدة سكنية تمثل أكثر من 60٪ مـمـا تـم فـي 34 عاماً منـذ بـدء النشاط ۱۹۸۱، وبلغت معدلات توصيـل الغـاز نحو 1.3 مليون وحدة سكنية في العام ، ونتيجة ذلك انخفض استهلاك البوتاجـاز مـن ٤.٢ مليون طن بوتاجـاز فـي العـام إلـى 3.5 مليون طـن ، ليحقـق وفـراً بلغ 500 مليون دولار ، وبالنسبة لمبادرة «حياة كريمـة» تـم تنفيذ الشبكات الخارجية والداخلية لـ 400 قرية وجارى الآن توصيـل 414 قريـة أخـرى.

أضاف الوزير أنه تم التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات حيث بلغ عـدد محطـات تمويـن الغـاز ۹۲۷ محطة، وتبلغ الاستثمارات 9 مليار جنيه لهذه المحطات ، وارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز من ٢٠٠ ألف سيارة إلى 500 ألف سيارة وبلغت كيمـة المبيعات حوالي 1.3 مليار متر مكعب غاز، وهذه الكميـة تـوازى توفير 830 ألف طن بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار بدلاً من استيرادها.

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