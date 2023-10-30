الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البترول من أرض الفيروز.. مصر تهتم بالثروة المعدنية في سيناء

جريدة الدستور

وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة الاستثمار الشامل ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات.

وذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز قطاع البترول باعتباره أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دوره في تأمين إمدادات الطاقة التي تعد عصب التنمية الاقتصادية، تم تنفيذ المرحلة الثانية من تنمية حقول الغاز بشمال سيناء عام 2019.

مشروعات قومية

وتم ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك في وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 75 مليون قدم مكعب في اليوم بتكلفة 100 مليون دولار من خلال حفر عدد 4 آبار، وتم وضع ثلاثة آبار على الإنتاج بمعدل إنتاج أولي 60 مليون قدم مكعب في اليوم.

وتسعى الدولة جاهدة للعمل إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى شمال سيناء واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل، وذلك دعمًا لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

كما تم استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثالثة وتصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فتصل إلى 45 مليون قدم 3 غاز يوميا.

والجدير بالذكر أن توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بمحافظة شمال سيناء بدأ منذ عام 2010، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 38.6 ألف مشترك حتى يونيو 2022 بمناطق داخل مدينة العريش، مثل: أحياء المساعيد والزهور، ومنطقة وسط البلد. وحي أبو تحيلة، والضاحية، وبركة حليمة، وحي عاطف السادات، وحي السلايمة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة غدا لسيناء، وصدر تقريرا حديثا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، في زيارته لمحافظة شمال سيناء، حيث كتب العرجاني عبر صفحته على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. أهالي سيناء الكرام لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، نحمل معنا بشريات الخير وما يقر الأعين وتطيب له القلوب".

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