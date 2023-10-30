الكرة الذهبية 2023.. ترتيب المراكز من 26 إلى 30 لأفضل لاعب في العالم

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الاثنين، عن اللاعبين أصحاب المراكز من 26 إلى 30، في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم للرجال.

ويُقام حفل الكرة الذهبية “بالون دور”، في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الجهة المانحة والمسئولة عن الجائزة والحفل.

ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

وجاء ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كالآتي:

– المركز السادس والعشرين: جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– المركز السابع والعشرين: نيكولو باريلا (إنتر - إيطاليا)

– المركز الثامن والعشرين: مارتين أوديجارد (أرسنال - النرويج)

– المركز الثامن والعشرين مكرر: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان - فرنسا)

– المركز الثلاثين: روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للرجال كالآتي:

– ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي - الأرجنتين)

– محمد صلاح (ليفربول - مصر)

– إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

– جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي - الأرجنتين)

– نيكولو باريلا (إنتر - إيطاليا)

– جود بيلينجهام ( ريال مدريد - إنجلترا)

– كريم بنزيما (اتحاد جدة - فرنسا)

– ياسين بونو (الهلال - المغرب)

– كيفن دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)

– روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال)

– أنطوان جريزمان ( أتلتيكو مدريد - فرنسا)

– إلكاي جوندوجان (برشلونة - ألمانيا)

– جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي - كرواتيا)

– هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا)

– راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان - فرنسا)

– خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - جورجيا)

– روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة - بولندا)

– إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)

– لاوتارو مارتينيز (إنتر - الأرجنتين)

– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

– كيم مين جاي (بايرن ميونخ - كوريا الجنوبية)

– لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– مارتين أوديجارد (أرسنال - النرويج)

– أندريه أونانا (مانشستر يونايتد - الكاميرون)

– فيكتور أوسيمين (نابولي - نيجيريا)

– رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

– بوكايو ساكا (أرسنال - إنجلترا)

– برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال)

– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم

– ياسين بونو (الهلال - المغرب)

– إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)

– أندريه أونانا (مانشستر يونايتد - الكاميرون)

– تيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)

– إيدرسون مواريش (مانشستر سيتي - البرازيل)

– برايس سامبا (لانس - فرنسا)

– مايك ماينان (ميلان - فرنسا)

– دومنيك ليفاكوفيتش (فنربخشة - كرواتيا)

– آيرون رامسديل (أرسنال - إنجلترا)

– مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة - ألمانيا

قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

– إدواردو كامافينجا ( ريال مدريد - فرنسا)

– بابلو جافي (برشلونة - إسبانيا)

– إيلي واهي (لانس - فرنسا)

– تشافي سيمونز (لايبزيج - هولندا)

– بيدري جونزاليس (برشلونة - إسبانيا)

– أنطونيو سيلفا (بنفيكا - البرتغال)

– راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد - الدنمارك)

– أليخاندرو بالدي (برشلونة - إسبانيا)