تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة البنك الأهلي، بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ربيعة ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي.

خط وسط الملعب: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي ، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق، محمد نصير، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، اموراني حساني، علي زعزع، كاجالي درامي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)، أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 2، يقدمه الإعلامي يحيى حمزة، بصاحبت الثنائي عمرو الدسوقي ومحمد أبو العلا، كمحللين للمباراة، وحسن غنيمة مراسلا، ومحمود الكواليني معلقا للمباراة.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

ومن جانب أخر، تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، للإصابة.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.