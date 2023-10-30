الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة البنك الأهلي، بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ربيعة ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي.

خط وسط الملعب: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي ، عبد الكبير الوادي. 

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق، محمد نصير، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، اموراني حساني، علي زعزع، كاجالي درامي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)، أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 2، يقدمه الإعلامي يحيى حمزة، بصاحبت الثنائي عمرو الدسوقي ومحمد أبو العلا، كمحللين للمباراة، وحسن غنيمة مراسلا، ومحمود الكواليني معلقا للمباراة.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

 

عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

ومن جانب أخر، تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، للإصابة.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

مودرن فيوتشر دوري نايل البنك الأهلي تشكيل مودرن فيوتشر مسابقة دوري نايل

مواد متعلقة

تعرف على تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدورى

عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

البنك الأهلي في مهمة تصحيح الأوضاع أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة