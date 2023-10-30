بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

تعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أرقى جوائز كرة القدم الفردية التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة قدم كل عام، حيث تأسست الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول عام 1956، وتعود للعام السابع والستين في عام 2023.

ويأمل ليونيل ميسي في الفوز باللقب الثامن هذا العام وهو رقم قياسي، لكن النجم الأرجنتيني يواجه منافسة من أمثال إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، ولم يتلق كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة خمس مرات، أي ترشيح، لكن الفائزين الأخيرين لوكا مودريتش وكريم بنزيمة يتنافسان.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعبًا في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب الفرعون إنجازًا تاريخيًا كبيرًا.

وتقدم "الدستور" كل ما تحتاج لمعرفته حول حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2023، بما في ذلك موعد انعقاده وكيفية مشاهدته والمزيد.

يقام حفل الكرة الذهبية لعام 2023 في مسرح دو شاتليه في باريس، فرنسا، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يبدأ في حوالي الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، مما يعني أن المشاهدين في مصر يجب أن يستعدوا للمشاهدة في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

كيفية مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023

سيتمكن المشجعون في جميع أنحاء العالم من بث حفل الكرة الذهبية لعام 2023 مجانًا على قناة L'Equipe الرسمية على YouTube.

كما يُذاع الحفل على قناة beIN Sports News، وقناة أبوظبي الرياضية 1.

كيف يتم اختيار الفائزين بالجائزة؟

يتم تحديد الجوائز المختلفة بطرق مختلفة، حيث يساعد مزيج من الصحفيين واللاعبين السابقين في اختيار الفائزين الأكثر استحقاقًا.

الكرة الذهبية للرجال

قامت لجنة من الصحفيين من أفضل 100 دولة في كرة القدم، وفقًا لتصنيف FIFA، بالتصويت على جائزة الكرة الذهبية للرجال، حيث لكل دولة ممثل صحفي واحد يصوت في الاقتراع الدولي.

الكرة الذهبية للسيدات

مثل جائزة الكرة الذهبية للرجال، يتم تحديد جائزة الكرة الذهبية للسيدات من قبل لجنة دولية من الصحفيين، ومع ذلك، فهي لجنة مكونة من 50 صحفيًا من كل دولة من أفضل 50 دولة.

كأس كوبا

يتم تحديد الفائز بكأس كوبا من قبل لجنة تحكيم مكونة من الفائزين بالكرة الذهبية.

جائزة ياشين

يتم تحديد الفائز بكأس ياشين بنفس طريقة تحديد جائزة الكرة الذهبية للرجال، من قبل لجنة مكونة من 100 صحف.