الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال الكولونيل جنرال تشانج يو شيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، إن بكين ستعمل مع موسكو لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات الأمنية.

وأضاف تشانج، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في العاصمة بكين، أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات الأمنية بفاعلية، وكذلك الحفاظ بشكل مشترك على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين.

وقال المسئول العسكري الصيني إن تطوير العلاقات الصينية الروسية، التي تستند إلى الصداقة القوية وحسن الجوار وكذلك إلى التعاون الاستراتيجي متعدد الأوجه والشراكة ذات المنفعة المتبادلة، هو قرار استراتيجي قائم على الحكمة التاريخية.

ووصل وزير الدفاع الروسي، شويجو، إلى بكين على رأس وفد روسي يشارك في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانجشان الأمني، المنعقد في العاصمة الصينية، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وبالإضافة إلى الأكاديميين والدبلوماسيين، تشارك وفود رسمية من أكثر من 90 دولة، منها روسيا والمملكة المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ويتم تمثيل نحو ثلث الوفود على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

بكين موسكو وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الصين

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