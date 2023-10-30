الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن تدمير ترسانة القوات الجوية الأوكرانية فى تشيركاسى

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الإثنين، أن القوات الجوية دمّرت ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي.

وقالت الوزارة إنه "تم تدمير ترسانة أسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة دوبييفكا في تشيركاسي".

وأوضحت أن الطيران العملياتي والطائرات بدون طيار والصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المقاطعة.

وأضافت أنه تمت إصابة نقاط المراقبة في الألوية الميكانيكية 43 و67 واللواء البحري 35 واللواء التشغيلي 31، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة خاركوف وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك وليبيتيخا في منطقة ميكولاييف.

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية القوات الجوية تشيركاسي ميكولاييف دونيتسك

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