الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي ويلتقي المواطنين لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشآت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه  خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  والدكتور مصطفي شعبان رئيس قطاع إقليم القناة لهيئة الرعاية الصحية.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي ويلتقي المواطنين لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة

والتقى محافظ بورسعيد،  أطقم الأطباء والتمريض،  كما أطلع  على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، مستمعا لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى، وأصبحت تشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

كما التقى المحافظ، عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والذين أكدوا على أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادوا بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ، على أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،  والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.

جولة محافظ بورسيعد

جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
جولة محافظ بورسيعد
مستشفى النصر بورسعيد محافظ أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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