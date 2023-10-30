فانتازي الدوري الإنجليزي.. الرابحون والخاسرون في الجولة العاشرة

اختتمت أمس الأحد، منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.



وافتتح فريق توتنهام هوتسبير منافسات الجولة يوم الجمعة الماضي، بالفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، واستكملت منافسات الجولة بفوز برينتفورد على تشيلسي بهدفين دون رد، ثم سحق أرسنال شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد، وانتصر بورنموث على بيرنلي بهدفين مقابل هدف، وتعادل ولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما.

وافتتح إيفرتون مباريات يوم الأحد بالفوز على وست هام يونايتد بهدف دون رد، ثم انتصر أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثة أهداف لهدف، ثم تعادل برايتون ألبيون مع فولهام بهدف لكل منهما، وفاز ليفربول على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، واختتم مانشستر سيتي الجولة بالفوز على مانشستر يونايتد بنفس النتيجة.

الفريق الأفضل في الجولة العاشرة

في حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول" 7 نقاط



خط الدفاع: إيثان بينوك "برينتفورد" 15 نقطة، جاراد برانثوايت "إيفرتون" 8 نقاط، فيتالي ميكولينكو "إيفرتون" 8 نقاط.



وسط الملعب: موسى ديابي "أستون فيلا" 13 نقطة، بريان مبويمو "برينتفورد" 13 نقطة، دومينيك سوبوسلاي "ليفربول" 12 نقطة، جواو بالينيا "فولهام" 10 نقاط.



الهجوم: إيدي نيكيتياه "أرسنال" 17 نقطة، إرلينج هالاند "مانشستر سيتي" 16 نقطة، كالوم ويلسون "نيوكاسل يونايتد" 13 نقطة.



وحصل إيدي نيكيتياه، مهاجم فريق أرسنال على جائزة رجل الجولة العاشرة بحصوله على 17 نقطة وتسجيله هاتريك لفريقه في مباراة شيفيلد يونايتد، وخلفه إرلينج هالاند بـ16 نقطة.



ويتصدر محمد صلاح ترتيب أكثر اللاعبين حصولًا على النقاط في فانتازي البريميرليج من بداية الموسم الجاري، برصيد 83 نقطة.

الأعلى نقاطًا في فانتازي الدوري الإنجليزي



وحصد فريق IbrahimFBI المركز الأول في ترتيب مدربي فانتازي الدوري الانجليزي عن الجولة العاشرة بحصوله على 134 نقطة، ولكن باستخدام خاصية "Tripple Captain".

الفائز بجائزة الجولة العاشرة



أما الفائز بجائزة الجولة العاشرة لفانتازي الدوري الانجليزي فهو فريق يسمى Wizzle Winx من دولة بروناي، وحصل على 127 نقطة.

الخاسرون بالجولة العاشرة

واعتمد العديد من مدربي فانتازي الدوري الانجليزي على شراء أوليه واتكينس، مهاجم أستون فيلا، بعد تألقه في الجولات الماضية باعتبار أن لديه مباراة سهلة نسبيًا ضد لوتون تاون، واختاروه قائدًا لفرقهم ولكنه لم يقدم الأداء المرجو منه وحصد نقطتين فقط.



جوائز فانتازي الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على جائزة المدرب الأفضل في الجولة، وهي كرة الدوري الإنجليزي الرسمية، بالإضافة إلى نسخة من لعبة إي إيه سبورتس إف سي 24، وهي النسخة المطورة من لعبة "فيفا" لكرة القدم الإلكترونية، كما سيحصل على حقيبة ظهر وقميص وكوب وزجاجة حرارية وكرة ضغط وقلم ووسادة وحلقة مفاتيح، جميعها مقدمة من فانتازي الدوري الإنجليزي.