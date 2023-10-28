السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يعود لنتائجه الهذيلة ويخسر بهدفين من برينتفورد في البريميرليج

برينتفورد وتشيلسي
برينتفورد وتشيلسي

تغلب برينتفورد على نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي.


أحرز أهداف برينتفورد إيثان بينوك بالدقيقة 58، برأسية متقنة.

 

بينما سجل الهدف الثاني بريان مبويمو بانفراد بالمرمى الخالي بالدقيقة الأخيرة، بعد خروج حارس مرمى البلوز سانشيز من ركلة ركنية لفريق ردت عليه بهدف.


الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بينما وقع تشيلسي في المركز الـ 11 بـ 12 نقطة.

 

تشكيل تشيلسي

وأجرى المدرب الأرجنتيني العديد من التغييرات على صفوف البلوز عن اللقاء الماضي أمام أرسنال، حيث خرج إنزو فيرنانديز ومودريك من قائمة الفريق لكن النادي لم يعلن الأسباب حتى الآن.

وتشير التقارير، إلى أن غياب إنزو ومودريك بسبب الإصابة.

وقاد هجوم الفريق اليوم الرباعي نيكولاس جاكسون، كول بالمر، مادويكي ورحيم ستيرلينج.

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كليول، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، كالاجير، مادويكي

خط الهجوم: بالمر، جاكسون، ستيرلينج

تشيلسى برينتفورد لدوري الإنجليزي بينوك مبويمو

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