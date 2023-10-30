الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حسن طلب بعد فوزه بجائزة العويس: لها ثقلها وتتمتع بمصداقية بين جموع الوسط الثقافى العربى

الشاعر حسن طلب
الشاعر حسن طلب

تحدث الأكاديمي والشاعر حسن طلب عن جائزة العويس، التي فاز بها صباح اليوم، يقول: "مبدئيًا كان خبرًا سعيدًا، وشرفت بفوزي بالجائزة، لأنها جائزة تتمتع بثقة الوسط الثقافي العربي كله".

جائزة لها ثقلها

وأضاف طلب، في تصريح خاص لـ"الدستور": هي جائزة لها ثقلها واحترامها، لأننا في كل دورة من دوراتها نشعر بأنها ذهبت لمن يستحق في الفروع كافة، في الشعر والمسرح والفلسفة وكل فروعها، تذهب دائمًا إلى من يستحق ودائمًا في كل دورة نجد أن الجائزة تكتسب مزيدًا من الثقة ومزيدًا من المصداقية.

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وواصل: "الوسط الثقافي كله يعرف قيمة جائزة العويس، لثقته فيها ولدورها الكبير في دفع الحياة الثقافية والإبداع الثقافي في شتى المجالات لمزيد من الأصالة والعمق".

وأكمل: "أنا سعيد لهذه الأسباب، وسعيد لأنها كما قلت جائزة محترمة وتمتع بمصداقية وثقة عالية بين جموع المثقفين في الوطن العربي كله".

وتابع: "أنا رشحت لها قبل ذلك أكثر من مرة، ولكن في كل مرة كنت أقول إن الذي فاز بها هو أجدر مني بها لحسن الاختيار الذي تتمتع به هذه الجائزة".

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وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس قد أعلنت عن فوز كل من حسن طلب وأمين صالح وعبدالله إبراهيم وعبدالسلام بنعبد العالي بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة (2022/ 2023).

وجاء في حيثيات فوز الشاعر حسن طلب: بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حسن طلب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعًا، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام لديه يتسم بالتجريب ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية.

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