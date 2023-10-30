أحمد إدريس: الرئيس السيسى حسم ملف الحفاظ على الأمن القومى المصرى وأنه خط أحمر

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن الرسائل المهمة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المصريين والمجتمع الدولى بصفة عامة أكدت على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تُمس بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم بصفة خاصة، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولى للصناعة فى نسخته الثانية، على أن مصر حريصة على استقرار المنطقة، وعلى أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطنية، وأن حادثتى طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة، مشيرًا الى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه حذر مرارًا وسابقًا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة بأكلمها وفى نفس الوقت أكد على حماية المدنيين.

السيسى حسم ملف الحفاظ على الأمن القومى المصرى

وأكد أن الرئيس السيسى حسم ملف الحفاظ على الأمن القومى المصرى وأنه خط أحمر، وأن مصر وقواتها المسلحة الباسلة قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود مصر حتى فى ظل التطورات الصعبة التي تمر بها المنطقة على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وناشد المجتمع الدولي عدم الاستمرار فى صمته على جرائم الحرب والإبادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبًا بالتدخل الفوري من المجتمع لوقف إطلاق النار ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة على المدنيين العزل فى فلسطين، فضلًا عن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتمثل فى تنفيذ رؤية مصر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.