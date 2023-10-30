"الإصلاح والنهضة" يشيد بتصريحات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الصراع فى فلسطين

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتصريحات كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد زيارته لمعبر رفح من الجانب المصري، والتي دعا فيها إلى وقف العدوان في غزة، وإلى نيته في زيارة غزة دعمًا لحقوق المدنيين هناك.

وأكد عبد العزيز أن تصريحات السيد خان تشير إلى تغير في خطاب المنظمات الدولية في اتجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيين العزل في الأراضي المحتلة.

وأشار هشام إلى أن تلك التصريحات إذا ما تم ضمها إلى تصريحات السيد الأمين العام للأمم المتحدة، فنحن أمام "سردية أممية" جديدة للصراع في فلسطين.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية البناء على هذا التغير في الموقف العالمي والدولي للتأسيس لواقع جديد في الصراع العربي الإسرائيلي يعيد الحقوق لأصحابها.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي 48 أشارت مؤخرًا إلى وجود أدلة واضحة على جرائم حرب في غزة، وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، عن أن تأخير دخول المساعدات الطبية واستبعاد الوقود يعمقان انهيار المنظومة الصحية ويعجلان بكارثة صحية وإنسانية وخيمة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8005 بينهم 3342 طفلًا و2062 سيدة و460 مسنا، وما زال تحت الأنقاض 1870 بينهم 1020 طفلًا.

وأطلق طيران الاحتلال عشرات القذائف المدفعية والغارات الجوية استهدفت، بشكل متواصل، المناطق المحيطة بالمستشفى التركي شمال النصيرات وسط القطاع.