الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مدعى المحكمة الجنائية الدولية: الالتزام بالقانون ليس انتقائيًا ونحقق فى كل المعلومات الواردة إلينا

جريدة الدستور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن أي انتهاك لحقوق المدنيين أو مهاجمة للأماكن الآمنة مثل المساجد والكنائس والمستشفيات سيتم إدانته بموجب القانون الدولي.

وأضاف خان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا وقانونيا في حربها بقطاع غزة، مؤكدا أنه على إسرائيل أن تدرك أن أي هجوم يؤثر على المدنيين لا بد من الرد عليه في إطار القانون.

وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقوله: نعمل على تطبيق القانون الدولي والتحقيق في جميع الجرائم والوصول إلى الأدلة بشأن الحرب في قطاع غزة، واليوم رأيت الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء والمساعدات الإنسانية بعيدة عن مستحقيها في معبر رفح.

وناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مواطني العالم إرسال جميع المعلومات التي قد تفيد في التحقيقات بشأن الحرب بقطاع غزة.

ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن فلسطين عضو بها، وقد دعت إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي 48 أشارت مؤخرا إلى وجود أدلة واضحة على جرائم حرب في غزة، وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

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