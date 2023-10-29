المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: يجب أن نفعل شيئًا لوضع حد للكارثة فى غزة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن عرقلة إمدادات الإغاثة إلى سكان غزة ربما تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة.

وأضاف خان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة مساء اليوم الأحد، أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقًا للقانون الدولي، مطالبا إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها على غزة.

وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقوله: يجب أن نفعل شيئًا فورًا لوضع حد للحالة الكارثية في غزة، ونعمل على تطبيق القانون الدولي والتحقيق في جميع الجرائم والوصول إلى الأدلة بشأن الحرب في قطاع غزة، واليوم رأيت الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء والمساعدات الإنسانية بعيدة عن مستحقيها في معبر رفح.

وناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مواطني العالم إرسال جميع المعلومات، التي قد تفيد في التحقيقات بشأن الحرب بقطاع غزة.

ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن فلسطين عضو بها، وقد دعت إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي 48 أشارت مؤخرًا إلى وجود أدلة واضحة على جرائم حرب في غزة، وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد أن تأخير دخول المساعدات الطبية واستبعاد الوقود يعمق انهيار المنظومة الصحية ويعجل بكارثة صحية وإنسانية وخيمة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8005 بينهم 3342 طفلًا و2062 سيدة و460 مسنا وما زال تحت الأنقاض 1870 بينهم 1020 طفلًا.

وأطلق طيران الاحتلال عشرات القذائف المدفعية والغارات الجوية استهدفت بشكل متواصل المناطق المحيطة بالمستشفى التركي شمال النصيرات وسط القطاع.