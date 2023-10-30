حبس شخص ضبط بحوزته 10 كيلو "حشيش" فى الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر "الحشيش" بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.