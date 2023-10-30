الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 7 عاطلين ضبطوا بـ20 كيلو مخدرات فى التجمع الخامس

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 7 عاطلين، بتهمة حيازة 20 كيلو مخدرات،  في التجمع الخامس إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

تفاصيل الواقعة

كانت الحملات الأمنية في القاهرة قد تمكنت من القبض على 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما.

كما ضبطت الحملات الأمنية 3 أشخاص وسيدة «لأحدهم معلومات جنائية» وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات- كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلوجرام».

كما تمكن رجال المباحث من ضبط كهربائي وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،500 كجم».

محكمة جنايات القاهرة ب التجمع الخامس مخدرات الحملات الأمنية بالقاهرة معلومات جنائية

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