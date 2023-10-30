خطة الدولة لزراعة نصف مليون فدان لصغار المزارعين فى سيناء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم إعداد خريطة بجميع المناطق التي سيتم زراعتها في سيناء لتنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين، واستصلاح وزراعة على نحو نصف مليون فدان.

حصر الأراضي:

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عمل حصر وتصنيف التربة في سيناء، وكذلك إعداد خريطة بالمناطق التي سيتم زراعتها في سيناء والمشروعات التنموية لصغار المزارعين والأسرة البدوية، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لعمل خطة لتوفير المياه اللازمة للزراعة، كما تم التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات في شمال وجنوب ووسط سيناء.

وأضاف "القرش"، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء أكثر من 18 تجمعا زراعيا في مناطق سيناء، تشمل أنشطة زراعية وخدمية وإنشاء صوب زراعية، ومشروعات للإنتاج الحيواني، ومشروعات لإنتاج نحل العسل، ومشروعات للمرأة السيناوية، وجميع الأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة، من خلال التجهيزات الزراعية وتوزيع شتلات على المزارعين في سيناء من خلال مركز بحوث الصحراء، وذلك على كافة المناطق في سيناء، وتوفير التقاوي وتوزيعها مجانا على المزارعين.

معالجة مياه الصرف:

وأوضح معاون وزير الزراعة أنه يتم زراعة أكثر من نصف مليون فدان في سيناء، وأن الدولة قامت بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف وتوفير المياه لزراعة هذه المناطق المستهدفة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والري، بحضور الوزيرين، من أجل مناقشة المعطيات الخاصة بكافة القضايا المتعلقة بجميع المشروعات الخاصة بتعمير وتنمية سيناء.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يواصل جهوده من خلال الباحثين لاستكمال تصنيف التربة في شمال وجنوب سيناء استعدادا لزراعة نصف مليون فدان جديدة في شمال وجنوب ووسط سيناء على مياه ترعة السلام بمياه النيل المخلوطة بالصرف الزراعي والآبار الجوفية، وقد تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 18 تجمعا زراعيا متكاملا في سيناء.

وقال زغلول، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي في شمال وجنوب سيناء، كما أن هناك تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة، بوضع خطة لتكثيف العمل في المشروعات والبرامج التنموية للأنشطة البحثية التي تعمل على التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين من أبناء سيناء، والتي تسهم في تنمية قدرات المزارعين والمرأة الريفية بأساليب الزراعة المتطورة والصناعات الصغيرة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.