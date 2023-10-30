الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة الدولة لزراعة نصف مليون فدان لصغار المزارعين فى سيناء

أراضٍ مستصلحة
أراضٍ مستصلحة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم إعداد خريطة بجميع المناطق التي سيتم زراعتها في سيناء لتنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين، واستصلاح وزراعة على نحو نصف مليون فدان. 

حصر الأراضي: 

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عمل حصر وتصنيف التربة في سيناء، وكذلك إعداد خريطة بالمناطق التي سيتم زراعتها في سيناء  والمشروعات التنموية لصغار المزارعين والأسرة البدوية، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لعمل خطة لتوفير المياه اللازمة للزراعة، كما تم التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات في شمال وجنوب ووسط سيناء.

وأضاف "القرش"، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء أكثر من 18 تجمعا زراعيا في مناطق سيناء، تشمل أنشطة زراعية وخدمية وإنشاء صوب زراعية، ومشروعات للإنتاج الحيواني، ومشروعات لإنتاج نحل العسل، ومشروعات للمرأة السيناوية، وجميع الأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة، من خلال التجهيزات الزراعية وتوزيع شتلات على المزارعين في سيناء من خلال مركز بحوث الصحراء، وذلك على كافة المناطق في سيناء، وتوفير التقاوي وتوزيعها مجانا على المزارعين.

معالجة مياه الصرف

وأوضح معاون وزير الزراعة أنه يتم زراعة أكثر من نصف مليون فدان في سيناء، وأن الدولة قامت بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف وتوفير المياه لزراعة هذه المناطق المستهدفة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والري، بحضور الوزيرين، من أجل مناقشة المعطيات الخاصة بكافة القضايا المتعلقة بجميع المشروعات الخاصة بتعمير وتنمية سيناء.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يواصل جهوده من خلال الباحثين لاستكمال تصنيف التربة في شمال وجنوب سيناء استعدادا لزراعة نصف مليون فدان جديدة في شمال وجنوب ووسط سيناء على مياه ترعة السلام بمياه النيل المخلوطة بالصرف الزراعي والآبار الجوفية، وقد تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 18 تجمعا زراعيا متكاملا في سيناء.

وقال زغلول، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي في شمال وجنوب سيناء، كما أن هناك تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة، بوضع خطة لتكثيف العمل في المشروعات والبرامج التنموية للأنشطة البحثية التي تعمل على التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين من أبناء سيناء، والتي تسهم في تنمية قدرات المزارعين والمرأة الريفية بأساليب الزراعة المتطورة والصناعات الصغيرة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

الزراعة خريطة للأراضى المستصلحة سيناء لزراعة نصف مليون

مواد متعلقة

"سيناء المكان والمكانة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 27 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"الجيل" ينظم مظاهرات لتأييد مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها غدًا الجمعة

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

"الخطيب" يتدخل لاحتواء أزمة إمام عاشور وكولر فى الأهلى

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة