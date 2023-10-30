خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد من المواطنين خلال قافلتين بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم مع الاستمرار في متابعة جميع الخدمات الطبية المجانية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

قافلة سكانية شاملة بمركز الدلنجات

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، قافلة شاملة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بقرية أبو جميل التابعة لقرية كوم زمران وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات (80 من الأطفال - 75 باطنة - 10 أمراض النساء - 35 تحاليل)، كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي حقك تنظمي و100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية برش 1250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات، وتم توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المصنع وتوزيع 55 أسطوانة.

وخلال القافلة جرى التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة طبية مجانية بمركز دمنهور

ومن ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الشوكة التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور تم خلالها الكشف على 72 حالة من أمراض الكلى والأمراض السرطانية والضغط والسكر بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 358 أغنام وأبقار وجاموس.