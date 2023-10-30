الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان للنواب: لن يُسمح بالحديث خارج الموضوع المطروح للنقاش

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن القواعد والاشتراطات الخاصة بمناقشة تقرير اللجنة، المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من  النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال "جبالي"، إنه لن يُسمح لأي نائب بالحديث والخروج عن الموضوع المعروض، وعلى أي نائب من طالبي الكلمة، أن يقتصر في كلامه على  مشروع القانون فقط، لافتًا إلى أن مدة الحديث لأي نائب من حيث المبدأ، هو دقيقتين فقط، ولكل رئيس لجنة أو ممثل للهيئة البرلمانية، 3 دقائق، وسيتم قطع مكبر الصوت عقب نهاية المدة المخصصة.

وشدد "جبالي" على تطبيق اللائحة بحزفيرها علي أي نائب يخرج عن النص أو لا يلتزم بتلك القواعد أو الاشتراطات وخاصة فيما يتعلق بالخروج عن الحديث في الموضوع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة جبالي، وتناقش مشروع القانون المطروح.

وكان استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة،  المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من  النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأشار إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.

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المستشار الدكتور حنفي جبالي الاشتراطات الخاصة لجنة التضامن النائب عبد الهادي القصبي المجلس القومي للطفولة والأمومة

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