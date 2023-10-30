كيف تحولت سيناء إلى جنة الله على الأرض؟

طفرة واضحة حدثت في سيناء على صعيد التنمية في كل شيء، بداية من التعليم والصحة والقضاء على الإرهاب، وذلك وفق تقرير صدر اليوم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

الطرق والكباري

أوضح التقرير أنه على أرض الفيروز تم بناء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، وزيادة حجم الطرق التي تربط أراضي سيناء بعضها البعض، وتربطها مع كل أنحاء الجمهورية، فقبل عام 2014 كانت شبكة الطرق بسيناء تقدر بحوالي 674 كم تتسع لحارتين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

بينما خلال الفترة (2014- 2022) تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور رئيسة بسيناء تقدر بحوالي 3440 كم موزعة بشمال سيناء وجنوب سيناء وشرق التفريعة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 56 مليار جنيه، فتمت إضافة 5 أنفاق جديدة إلى جانب النفق الوحيد الموجود نفق الشهيد أحمد حمدي) الذي يخدم المنطقة، أقيمت على مرحلتين.

وتم افتتاح المرحلة الأولى منها في مايو ۲۰۱۹ عقب الانتهاء من حفر أنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية وأنفاق ٣ يوليو ببورسعيد خلال ثلاث سنوات بدءًا من يوليو ۲۰۱٦ حتى مايو ۲۰۱۹، فيما تم افتتاح المرحلة الثانية بانتهاء نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ بالسويس، الذي استغرق تنفيذه ۲۸ شهرًا.

ومن أهم ما يميز عملية بناء هذه الأنفاق أنها تمت بسواعد مصرية وفي زمن قياسي، فكان من المخطط وفق رؤية الشركات العالمية أن يتم تنفيذ هذه الاتفاق تباعًا، مما يتطلب حوالي 25 عامًا لإتمام تنفيذها.

ولكنها تم تنفيذها بأيدي الشركات المصرية بالتوازي بتكلفة وصلت لـ35 مليار جنيه، ولم تقتصر محاور التنمية وربط سيناء على الربط الداخلي فقط، إنما شملت أيضًا الربط الدولي لسيناء، لتسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد من وإلى مصر، وذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس التي أسهمت في زيادة إيرادات القناة بنسبة 46%، وارتفعت الإيرادات من 5.4 مليار بشكل متواز.

البنية التحتية

تم تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في سيناء بما يخدم الجوانب التنموية والمعيشية في آن واحد، ويأتي على رأس هذه المشروعات تلك المتعلقة بتأمين مياه الشرب النقية لأهالي سيناء، حيث شهد قطاع مياه الشرب في شبه الجزيرة خلال الأعوام الماضية تنفيذ 52 مشروعًا بطاقة 787 ألف م3/ يوم بتكلفة 15 مليار جنيه، حيث تم الوصول بنسبة تغطية مياه الشرب إلى 97.5% بدلًا من 84.6% في عام 2014.

ومن المخطط إنشاء 12 محطة تحلية (جديدة + توسعات) بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومنطقة شرق الإسماعيلية بطاقة 521 ألف م3/ يوم حتى عام 2050 ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية، وتم تنفيذ 25 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بطاقة 87 ألف م3/ يوم بتكلفة تتجاوز 4.2 مليار جنيه، لتزيد نسبة التغطية من 17.3% عام 2014 إلى 39% عام 2022.

ومن المخطط إنشاء 14 محطة معالجة صرف صحي بطاقة 492 ألف م3/ يوم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، أما بالنسبة للمشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء في سيناء خلال السنوات العشر الماضية، فقد ارتفع عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 32.6%، ليصل إجمالي عدد المشتركين لنحو 258.7 ألف مشترك حتى مارس 2021 مقارنة بـ195.1 ألف مشترك في يوليو 2014.

ذلك بالإضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنسبة 15.6%، ليصل الإجمالي إلى نحو 14.1 ألف كم حتى مارس 2021 مقارنة بـ12.2 ألف كم في يوليو 2014.

وبشكل عام تمت إضافة 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية المنتجة، حيث ارتفعت من 1554 ميجاوات عام 2014 إلى 1974 ميجاوات عام 2023 بزيادة تقدر بحوالي 27%، وذلك من خلال 92 مشروعًا بتكلفة 69 مليار جنيه، وبقطاع البترول، فقد تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 17.4 مليار جنيه للكشف عن البترول بالمنطقة.

تجمعات تنموية

وعن التجمعات التنموية والمدن الجديدة التي تم تنفيذها بسيناء، قد تم إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا جديدًا لأهالي سيناء بواقع 10 تجمعات في شمال سيناء و7 جنوبها، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيه.

ذلك بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم إنشاؤها في سيناء بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية، بلغت تكلفتها ملياري جنيه تقريبًا، ضمن 52 ألف وحدة سكنية بـ4 مدن عمرانية جديدة مثل (مدينة رفح الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة بئر العبد، ومدينة سلام شرق بورسعيد) المقامة على 28 ألف فدان، لتستوعب 1.3 مليون نسمة.

بالإضافة إلى إنشاء 2794 منزلًا بدويًا في عدة مناطق بشمال سيناء وتطوير المناطق غير الآمنة بجنوب سيناء، عبر تأسيس تجمعات تنموية مزودة بالخدمات المتكاملة.

الإنسان محرك التنمية

لم يكن التطوير الجاري، الذي تم تنفيذه بمنطقة سيناء، تطويرًا عمرانيًا فقط، فكان تحسين الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطن أحد محركات التنمية بشبه جزيرة سيناء. فبالنسبة للخدمات التعليمية، وخاصة التعليم قبل الجامعي، فقد شهد إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تخدم أكثر من 168 ألف طالب، وأصبح متوسط استيعاب الفصول لا يتجاوز 29 طالبة/ فصل، بخلاف مدارس اللغات والمدارس اليابانية المتقدمة.