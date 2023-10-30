الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لاعب منتخب الناشئين لرفع الأثقال يحصد 6 ميداليات ذهب بالبطولة العربية والإفريقية

الرباع محمد عبد المنعم
الرباع محمد عبد المنعم

هنأ  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بحصول ابن بني سويف ،الرباع محمد عبد المنعم سيد لاعب المنتخب الوطني للناشئين لرفع الأثقال، على 6 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة العربية والإفريقية فى لعبة رفع الأثقال ( ناشئين، شباب، كبار )، والتي  تُقام  خلال الفترة من 25  إلى  31  أكتوبر  الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز لابن بني سويف وحصده هذا الكم من الميداليات الذهبية، متمنيا له مزيد من الإنجازات له ولوطنه مصر، مهنئا  أعضاء الجهاز الفني والإداري  ولاعبي المنتخب، وفي  مقدمتهم  الكابتن إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدير المشروع الكابتن  إيمان حسين، وذلك تحت إشراف  الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب.,

 تفاصيل الميداليات التي حصل عليها اللاعب محمد عبد المنعم

 من جهته قال هشام الجبالي مدير عام  الشباب والرياضة، أن اللاعب محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال ولاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف، قد حصل على 3  ميداليات ذهبية في  ( الكلين / الخطف /المجموع ) في البطولة الإفريقية " ناشئين " ميزان 81 كجم، و3 ميداليات ذهبية آخرى فى( الكلين /الخط / المجموع )، في البطولة العربية " كبار " نفس الميزان (81) كجم، (150 كجم خطف / 170 كجم كلين والنطر / المجموع 320 ).

بني سويف البطولة العربية رفع الأثقال أفريقيا منتخب مصر

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