الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نادر الخبيرى: الرئيس السيسى يستهدف تحقيق الأمن الغذائى وفتح آفاق للتصدير الزراعى

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي، بمثابة تأكيد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد.

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اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار الزراعى 

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات زراعية جديدة منها مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات والفرافرة وسيناء وغيرها- يهدف لتأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية، خاصة السلع الاستراتيجية ومنها القمح.

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مشروعات زراعية عملاقة

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة العالمية أثبتت صواب رؤية القيادة السياسية بإقامة مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يحقق الأمن الغذائي.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه، سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة، والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المشروعات الزراعية العملاقة التي تقيمها الدولة تهدف إلى معالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

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وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
‏وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

النائب نادر صديق الخبيري الأمن الغذائي الإكتفاء الذاتي نمو اقتصادي تصدير زراعي توجيهات الرئيس السيسي

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