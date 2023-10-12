"الزراعة": تنفيذ مشروعات زراعية لزيادة الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه خلال الـ10 سنوات الماضية تم التوسع في مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية؛ لزيادة الكتلة الإنتاجية في مصر، في إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية الزراعية، منها مشروع الدلتا الجديدة الذي يبلغ إجمالي مساحته نحو 2،2 مليون فدان، ومشروع الريف المصري الجديد على مساحة مليون ونصف فدان، ومشروع توشكى وشرق العوينات بإجمالي 1،1 مليون فدان، ومشروع سيناء بإجمالي نصف مليون فدان.

وأضاف القرش، لـ"الدستور"، أنه تم بالفعل البدء بزراعة الكثير من المساحات في هذه المشروعات، وجارٍ العمل على زيادتها، كما نفذت الوزارة عدة مشروعات لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من الأراضي والمياه وتعظيم العائد من القطاع الزراعي.

ومن بين هذه المشروعات، مشروع توفير إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليًا، وتم بالفعل إنتاج التقاوي بنسبة 100% من القمح بتقاوي معتمدة من وزارة الزراعة، كما تم استنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تعطي إنتاجية أكبر في ظل التحديات المناخية التي يشهدها العالم.

مشروعات تطوير الرى

وأشار معاون وزير الزراعة إلى البدء في تنفيذ مشروعات تطوير الري ونظم الري الحقلي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، وتوفير الأسمدة، كذلك استمرار منظومة التحول الرقمي وحوكمة منظومة تقديم الدعم للمزارعين، وتوفير كارت الفلاح الذكي وقواعد بيانات محدثة للنتاج الزراعي.

وفي وقتٍ سابق، أكد الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم زيادة المساحة المزروعة خلال السنوات الـ10 الأخيرة من 8،9 مليون فدان إلى 9،8 مليون فدان هذا العام، وزيادة قيمة الإنتاج المحلي الزراعي من 240 مليار جنيه إلى 900 مليار جنيه في الوقت الحالي.

كما تم تنفيذ المشروع القومي للبتلو بتمويل يقدر بنحو 8 مليارات جنيه لتسمين نحو 490 ألف رأس، واستفاد منها نحو 42 ألف مستفيد.