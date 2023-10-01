الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد حديثه عن شتلات القصب.. الرئيس السيسي لوزير الزراعة: 350 ألف فدان بيتزرعوا بكميات مياه ضخمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ملف محطات إنتاج شتلات القصب، موجها حديثه لوزير الزراعة قائلا: "اتكلم فيه كويس".

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،:" انت عندك موضوع القصب، اتكلم فيه كويس، عندك 350 ألف فدان بيتزرعوا بكميات مياه ضخمة جدا، وانت عامل برنامج عشان تاخد منه المياه وتشتل وتخلي المياه المستخدمة أقل ما يمكن".

وتابع السيسي: "عندك فرصة تقول للناس في الصعيد، إن الـ 350 ألف فدان قصب إللي انتوا بتزرعوها بالطريقة بتاعتنا، بيستهلكوا كمية مياه ممكن تزرع مليون فدان".

عملت البرنامج ده عشان أشتل وعمل ري تنقيط، عشان أزرع الـ 350 ألف فدان، يجيبوا كميات تساوي 700 ألف فدان مع توفير المياه".

 

 

الرئيس السيسي وزير الزراع القصب شتلات القصب السيد القصير

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