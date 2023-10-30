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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

البالون دور.. موعد حفل الكرة الذهبية 2023 وقائمة اللاعبين المرشحين لها

الكرة الذهبية 2023
الكرة الذهبية 2023

زاد البحث عن موعد حفل الكرة الذهبية 2023 (بالون دور) عبر موقع جوجل البحثي وذلك قبل ساعات فقط من انطلاقه على مسرح دو شاتليه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس حيث تسلم خلال الحفل جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خلال العام الحالي 2023.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن إقامة حفلها السنوي لأختيار أفضل لاعب كرة قدم في العام الحالي 2023 وتم تحديد 30 لاعب لمرشح للجائزة للتصويت عليهم في وقت سابق خلال حفل بالون دور حيث تقام الحفل في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءا بتوقيت مكه المكرمة مساء اليوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

يتم خلال الحفل اختيار كوبا لأفضل لاعب شاب و ياشين لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الحالي يتم التصويت من خلال استفتاء يقام من 173 صحفيا حول العالم بشكل غير علني ويتم التصويت وفقا لمعايير رئيسية هى:-

  • العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام.
  • سلوك اللاعب في الملعب.
  • مسيرة اللاعب الكروية.

يتم اختيار 5 لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط والثاني 4 نقاط والثالث 3 نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة وتمتح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

اليوم.. صلاح ينافس ميسى وهالاند على جائزة الكرة الذهبية

أسماء المرشحين الـ30.. موعد حفل توزيع الكرة الذهبية 2023 لجائزة بالون دور

قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

تضم قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام نحو 30 اسم هم (محمد صلاح، جمال موسيالا، جوشكو جفارديول، أندريه أوناتا، كريم بنزيما، بوكايو ساكا، كيفين دى بروين، جود بيلجهام، برناردو سيلفا، كولومواني، إيرلينج هالاند، كفار تسيخيليا، روبن دياز، نيكولو باريلا، إيمليانو مارنينيز، يتسين بونو، فيتيسيوس جونيور، مارتين اوديجارد، جوندوجان، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، رودري، روبوت ليفاندوفسكي، لاوتارو ماتينيز، كيليان مبابي، هاري كين، لوكا مردريتش، فيكتور أوسيمين، كيم مين جاي).

ويتم إعلان اللاعب الفائز خلال موعد حفل الكرة الذهبية 2023 مساء اليوم الاثنين من خلال التصويت حيث يعد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي هو اللاعب الأكثر تتويجا بالجائزة في التاريخ بعد وصول رصيده إلى 7 مرات ويليه كريستيانو رونالدو الذي تم تتويجه 5 مرات فقط.

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