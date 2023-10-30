وزير فلسطينى سابق يُحذّر من انفجار الأوضاع فى الضفة الغربية

قال الدكتور أشرف العجمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا من قبل الاحتلال، واعتداءات على الفلسطينيين، وقتل واعتقال، واعتداءات من قبل المستوطنين، ومحاولات تهجير السكان في بعض المناطق التي تريد عصابات المستوطنين الاستيلاء عليها.

ولفت "العجمي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن عدد الذين قتلوا على يد سطات الاحتلال 110 فلسطينيين، وهذه الليلة فقط استشهد 4 شبان فلسطينيين في جنين.

وأشار إلى أن الإسرائيليين يستغلون عمليًا العدوان والإبادة الجماعية، والأعداد الهائلة من الشهداء والجرحى، لتنفيذ عمليات اعتقال لم نشهدها منذ زمن، وليس لها مثيل، حيث اعتقل ما يزيد على 1600 معتقل، منذ بداية العدوان على غزة، وعشرات الفلسطينيين يتم اعتقالهم يوميًا.

واشنطن طالبت نتنياهو بالسيطرة على المستوطنين

وأشار إلى أن العدوان مستمر لدرجة أن الإدارة الأمريكية طالبت الاحتلال بلجم المستوطنين المتطرفين، لكن إسرائيل تقوم بعدوان ظالم، ما يهدد بانفجار شامل للأوضاع في الضفة الغربية.