الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الصينى يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

الجيش الصيني
الجيش الصيني

دعا الجيش الصيني، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

كان مندوب بكين بالأمم المتحدة تشانج جيون، صوت ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، وقال إنه يخلط بين الحق والباطل.

وقال خلال جلسة مجلس الأمن: "ندين بأشد العبارات كل العنف ضد المدنيين".

كانت الصين أرسلت قبل أيام 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط، وقال الكاتب والباحث السياسي نادر رونج، إن سبب إرسال الصين ٦ سفن حربية إلى البحر المتوسط، هو لحماية الملاحة في خليج عدن، وإجلاء المواطنين الصينيين إن كان هناك حاجة إلى ذلك.

وأكد أن الصين لا تتدخل في شئون الدول الأخرى، وتؤمن أن الوسيلة العسكرية ليست مخرجًا من الصراعات، وأنه يجب وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية، وإيجاد حل عادل وشامل للفلسطينيين.

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